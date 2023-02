Lyft : -30% à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Lyft plongeait hier soir de 30% après bourse à Wall Street, suite à une publication financière décevante. Le groupe rival d'Uber fait des progrès vers la rentabilité, mais ses prévisions de revenus ressortent particulièrement décevantes. La firme VTC a annoncé une perte nette du quatrième trimestre de 588,1 millions de dollars, ou 1,61$ par action, contre un déficit de 283,2 millions de dollars un an avant. La société a attribué 201 millions de dollars de cette perte à la rémunération à base d'actions et aux charges sociales connexes. La perte nette ajustée a été de 270,8 millions de dollars, ou 74 cents par action. Les revenus ont atteint 1,18 milliard de dollars, contre 969,9 millions de dollars au même trimestre, l'année précédente. Les analystes interrogés par FactSet avaient prévu un bénéfice ajusté de 13 cents par action pour des revenus de 1,15 milliard de dollars. L'Ebitda ajusté a atteint tout de même 126,7 millions de dollars, plus que les 89 millions du consensus.

Le groupe attend un chiffre d'affaires de 975 millions de dollars au premier trimestre fiscal, en deçà des 1,09 milliard de dollars anticipés par les analystes de Wall Street. Lyft s'attend à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, compris entre 5 et 15 millions de dollars. Lors de la présentation des résultats, le management a indiqué qu'il avait dû réduire les prix en raison de la concurrence. Uber avait lui aussi baissé ses prix en janvier après avoir supprimé un supplément carburant.