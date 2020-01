Lydia annonce une levée de fonds de 40 ME menée par Tencent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le leader français du paiement mobile, Lydia, vient de réaliser un nouveau tour de table de 40 millions d'euros mené par le conglomérat technologique chinois Tencent.

Les actionnaires historiques Open CNP by CNP Assurances, XAnge et New Alpha ont aussi participé à l'opération et continuent de soutenir l'équipe et sa vision. La startup prévoit d'utiliser ces fonds pour déployer son modèle de plate-forme à grande échelle à travers l'Europe.

Forte d'une base d'utilisateurs de 3 millions de personnes et d'une marque devenue nom commun grâce à l'expression "je te fais un Lydia", l'entreprise a récemment étendu son offre pour proposer une large gamme de services financiers au sein d'une interface mobile unique. Les utilisateurs français de l'application peuvent notamment s'y procurer des comptes personnels ou partagés, des cartes de paiement, des prêts, des assurances ou encore des cartes cadeaux.

Certains produits sont créés par l'entreprise, d'autres le sont par des partenaires et distribués par Lydia ; tous bénéficient cependant de l'expérience utilisateur simple et temps-réel qui a fait la renommée de l'entreprise.

"Aujourd'hui, 25% des Français âgés de 18 à 30 ans ont un compte Lydia. Avec très peu de moyens, nous avons résussi à créer un formidable effet de réseau. Ces nouvelles ressources et l'appui d'un actionnaire tel que Tencent vont nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de nombreux faux pas dans cette phase d'hyper-croissance. Cela nous donne toutes les raisons d'être très ambitieux" indique Cyril Chiche, le co-fondateur et président de Lydia. "Nous sommes désormais en bonne position pour apporter aux consommateurs une alternative crédible au modèle traditionnel de distribution des services financiers par les acteurs bancaires. Ce modèle de plate-forme est déjà bien établi dans d'autres secteurs d'activité comme les voyages, la musique, le cinéma ou le commerce."