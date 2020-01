LVMH : Warren Buffett a refusé de renchérir sur Tiffany

(Boursier.com) — Warren Buffett n'a pas voulu mener la vie dure à LVMH. Le milliardaire a refusé de renchérir sur Tiffany après que le joaillier eut reçu une offre d'achat du numéro un mondial du luxe. Selon le 'Financial Times', en dépit de la montagne de cash sur laquelle est assise Berkshire (128 milliards de dollars), la société d'investissement du gourou de Wall Street n'a pas souhaité racheter Tiffany. Warren Buffett, qui a par la suite confirmé cette information au quotidien, a construit son empire en reprenant des entreprises généralement décotées. Malgré l'admiration qu'il porte pour Tiffany, l'"l'oracle d'Omaha" préfère ainsi se montrer patient et attendre une prochaine grosse opportunité alors que Wall Street évolue au plus haut de son histoire.