LVMH : une première blockchain dédiée au luxe

(Boursier.com) — Une première dans l'industrie du luxe ! LVMH s'est associé à deux autres noms du secteur - Prada et Cartier au sein du groupe Richemont - pour développer Aura Blockchain Consortium, la première blockchain de luxe internationale. Cette collaboration sans précédent entre concurrents représente une solution unique et innovante au défi commun de la communication d'informations relatives à l'authenticité, à l'approvisionnement responsable et la durabilité dans un format numérique sécurisé. L'objectif est d'assurer aux clients une transparence et une traçabilité élevées tout au long du cycle de vie d'un produit.

"La technologie de pointe dont bénéficie Aura Blockchain associe un identifiant de produit à un identifiant client, fournissant une infrastructure - à travers une chaîne de blocs numériques sécurisés et non reproductibles - permettant aux consommateurs d'accéder à l'historique d'un produit et à la preuve de son authenticité à chaque étape de la chaîne de valeur, de la matière première au point de vente, et plus encore.

Via des données fiables et sans devoir recourir à une vérification par un tiers, les clients peuvent ainsi suivre l'intégralité du cycle de vie d'un produit. Aura représente une nouvelle façon pour les marques de luxe de communiquer directement avec les consommateurs, en racontant une histoire unique sur la qualité de leurs matériaux, leur savoir-faire et leur créativité, tout en renforçant la relation entre le client et la marque", détaille LVMH.

"Les questions relatives à la traçabilité, à la durabilité et à l'authenticité étant communes à toutes les marques de luxe, l'idée de travailler ensemble pour promouvoir le changement et développer une solution partagée s'est avérée logique aux yeux des concurrents. Le groupe LVMH s'est ainsi associé à Prada et Richemont pour concevoir Aura Blockchain Consortium, une blockchain multi-nodale privée sécurisée par la technologie ConsenSys et Microsoft. Ouverte à toutes les marques de luxe, et pas seulement aux fondateurs, Aura offre des solutions flexibles pour accompagner les entreprises de différentes tailles et s'adapter aux besoins individuels", précise le numéro un mondial du secteur.

Toni Belloni, directeur général de LVMH, a déclaré : "Pour notre secteur, Aura Blockchain Consortium constitue une opportunité sans précédent de renforcer le lien qui nous unit à nos clients en leur offrant des solutions simples pour mieux connaître nos produits. En unissant nos forces avec d'autres marques de luxe sur ce projet, nous ouvrons la voie en matière de transparence et de traçabilité. J'espère que d'autres acteurs prestigieux rejoindront ce consortium".