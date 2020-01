LVMH : une année 2019 record

(Boursier.com) — LVMH a réalisé en 2019 des ventes de 53,7 milliards d'euros, en croissance de 15%. La croissance organique des ventes s'établit à 10%. L'Europe et les Etats-Unis affichent une bonne progression sur l'année, tout comme l'Asie - malgré un contexte difficile à Hong Kong sur la seconde partie de 2019. Au quatrième trimestre, les ventes ressortent en hausse de 12% par rapport à la même période de 2018. La croissance organique des ventes est de 8% sur le trimestre. Retraitée des effets non récurrents de la hausse de la TVA au Japon et des mouvements de stock chez les distributeurs de cognac aux Etats-Unis, la croissance organique "est d'un niveau équivalent au troisième et au quatrième trimestre".

Le résultat opérationnel courant du groupe atteint 11,5 milliards d'euros en 2019, en augmentation de 15% par rapport à un niveau déjà élevé en 2018. La marge opérationnelle courante s'établit à 21,4%. Le résultat net part du groupe se monte à 7,2 milliards d'euros, en hausse de 13%... Le consensus FactSet était de 53,5 MdsE de revenus et 11,487 MdsE d'Ebit.

Dans un contexte géopolitique jugé incertain, LVMH dit disposer des meilleurs atouts pour poursuivre en 2020 sa dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers. Le groupe évoque donc une "confiance prudente" pour 2020. Il maintiendra "une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution". LVMH se fixe à nouveau comme objectif de renforcer son avance sur le marché mondial du luxe.

Lors de l'assemblée générale du 16 avril 2020, LVMH proposera un dividende de 6,80 euros par action, amélioré de 13%. Un acompte sur dividende de 2,20 euros par action a été distribué le 10 décembre 2019. Le solde de 4,60 euros sera mis en paiement le 23 avril 2020.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, a déclaré : "LVMH réalise une nouvelle année record tant au niveau des ventes que des résultats. La désirabilité de nos marques, la créativité et la qualité de nos produits, l'expérience unique offerte à nos clients, le talent et l'engagement de nos équipes sont autant d'atouts du Groupe qui ont à nouveau fait la différence. Au-delà des nombreux succès de nos Maisons, l'arrivée du groupe hôtelier d'exception Belmond, le rapprochement avec Stella McCartney et celui en cours avec la prestigieuse Maison de joaillerie Tiffany sont intervenus en 2019. LVMH est porté par une recherche permanente de perfection et de qualité, par une vision de long terme associées à un sens des responsabilités dans tous les actes de l'entreprise notamment dans son engagement pour la préservation de l'environnement, la durabilité et l'inclusion. Dans une économie porteuse mais incertaine, nous demeurerons vigilants et concentrés sur nos objectifs de progrès. Nous pouvons compter sur la puissance de nos marques et sur l'agilité de nos équipes pour renforcer encore en 2020 notre avance dans l'univers des produits de haute qualité".