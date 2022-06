LVMH : un analyste est fan

(Boursier.com) — Deuxième séance de progression pour LVMH qui avance de 1% à 571,4 euros en cette fin de semaine. Le titre (conseillé à 'surperformer') reste le premier choix de Bernstein dans le secteur du luxe à une époque remplie d'incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Le courtier met notamment en avant la méga-marque Dior du géant français, qui, selon l'analyste, est l'une des plus grandes réussites de l'industrie. Compte tenu des incertitudes sur les 6 à 12 prochains mois, Bernstein conseille de se cacher derrière les noms de "haute qualité", avec LVMH en tête de liste en raison de la force et de la dynamique de ses grandes marques, dont Dior. Cette dernière a divers attributs qui contribuent à son attrait, notamment être une marque prête pour Instagram, "mémorable", polyvalente et rentable.

Citi a par ailleurs réitéré son avis 'achat' sur la valeur malgré un objectif réduit de 813 à 707 euros.