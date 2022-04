LVMH : très attendu mardi soir

(Boursier.com) — Comme à l'accoutumée, LVMH lancera la saison des trimestriels à Paris demain après la clôture avec la publication de ses revenus pour les trois premiers mois de l'année. Le consensus 'Bloomberg' attend des recettes de 16,32 milliards d'euros, en croissance organique de 17%. Les analystes estiment que le numéro un mondial du luxe devrait avoir surperformé ses pairs sur la période malgré les perturbations probables résultant de la crise sanitaire en Chine et de la guerre en Ukraine. La croissance interne de la division "Mode et Maroquinerie", le pôle phare du groupe de Bernard Arnault, est anticipée à 23%.

Lors de la présentation de ses résultats 2021, le patron de LVMH avait indiqué tabler sur le maintien d'une demande solide en 2022 en soulignant que le groupe disposait d'une certaine "flexibilité" en matière de prix dans le contexte inflationniste actuel.

Morgan Stanley s'attend à ce que LVMH ait continué à "surperformer" le reste de l'industrie en ce début d'exercice et ait bénéficié, peut-être "un peu plus" que ses concurrents, de la réouverture des économies post-Covid. Les perturbations directes et indirectes liées à la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie devraient avoir un impact relativement minime jusqu'à présent. La banque estime par ailleurs que les dépenses des ressortissants russes dans le monde représentent moins de 1,5% des ventes du groupe LVMH.

Stifel mise de son côté sur une hausse des ventes de la principale division "Mode et Maroquinerie" de 18% sur une base organique, tirée par une "forte dynamique des prix" ainsi que par une demande de produits de luxe qui se maintient bien en Europe et aux États-Unis.