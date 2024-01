LVMH : très attendu demain soir

(Boursier.com) — Comme à l'accoutumée, LVMH lancera véritablement la saison des trimestriels à Paris. Et comme d'habitude, les comptes du numéro un mondial du luxe seront scrutés de près demain après clôture de la Bourse. D'autant plus que le secteur n'échappe pas à un ralentissement de la demande après plusieurs années post-Covid exceptionnelles. Le consensus 'Bloomberg' table sur des revenus de 23,72 milliards d'euros au quatrième trimestre, en croissance organique de 8,17%. La division phare du groupe, la Mode & Maroquinerie, est attendue en croissance de 9,14%. Sur l'ensemble de 2023, le résultat opérationnel courant est estimé à 22,46 milliards d'euros, dont 16,88 MdsE pour la Mode & Maroquinerie, le bénéfice net à 15,67 MdsE pour un chiffre d'affaires de 85,88 MdsE.

Malgré " l'excellence opérationnelle " de LVMH, l'ampleur même de sa part de marché fait du leader de l'industrie un " proxy des incertitudes plus larges du secteur ", la prochaine saison de reporting devant montrer le risque d'une nouvelle année de normalisation de la demande aux États-Unis et d'une faiblesse persistante en Europe, et la possibilité d'un boost limité provenant de l'augmentation des voyages et des dépenses chinoises, selon les analystes de Jefferies.