LVMH : toujours plus haut

(Boursier.com) — LVMH , qui pèse désormais plus de 250 milliards d'euros en bourse, gagne 1% à 497,2 euros ce lundi. Dans le vert pour la quatrième séance consécutive, l'action du numéro un mondial du luxe évolue au plus haut historique. 'Neutre' sur la valeur, Invest Securities a revalorisé le dossier de 395 à 478 euros. Le broker explique avoir minimisé le retour en force de la croissance chinoise à un niveau qui n'est pas sans rappeler le booster post crise financière, quand la Chine n'avait pas le poids qui est devenu le sien dans le marché mondial du luxe. Cela dit, même à 50% de croissance organique instantanée, il est difficile d'identifier ce que sera la croissance normalisée du marché chinois, alors que le bilan d'ensemble du secteur reste plus que contrasté, avec une Europe qui se languit de l'absence de touristes et un débouché américain instable. Le marché se focalise sur ce momentum immédiat, estimant que la crise, pourtant inédite, subie par le secteur, sera éphémère. Sans même considérer le risque d'un levier opérationnel dont la reconstitution au niveau de 2019 n'est pas acquise.