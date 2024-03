LVMH : toujours à la mode chez les courtiers

(Boursier.com) — LVMH revient en arrière de 0,9% à 832 euros à Paris ce mardi, alors que les dernières notes de brokers sont plutôt positives sur le groupe de luxe : RBC Capital est toujours à 'surperformance' sur LVMH et réhausse même son objectif de 900 à 905 euros, tandis que Citi est à 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 849 à 944 euros. De son côté, AlphaValue 'accumule' le titre avec un objectif de cours de 898 euros, alors que Barclays est lui à 'pondération de marché' sur le groupe de luxe avec un objectif de cours ajusté à 825 euros. Les investisseurs se sont montrés globalement rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe : Le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a fait état d'une croissance organique de 10% au quatrième trimestre, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Le marché tablait sur une hausse de l'ordre de 8%... La croissance de la division phare du groupe, mode et maroquinerie, a atteint 9%, globalement en ligne avec les attentes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat opérationnel courant s'est établi à 22,8 MdsE, en progression de 8%, contre un consensus de 22,46 MdsE, pour des revenus de 86,15 MdsE (+8,8%). Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%. Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action...

Lors de la conférence de présentation des résultats, Jean-Jacques Guiony, directeur financier, avait déclaré que le groupe "était capable de gérer ses coûts, contribuant ainsi à la rentabilité"... Les affaires se normalisent désormais après une période de croissance "exceptionnelle" après Covid, a souligné le dirigeant cité par 'Bloomberg'. "Nous sortons de cette période avec des niveaux de croissance favorables"...