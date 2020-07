LVMH : timide rebond

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LVMH rebondit de 0,5% ce mercredi, à 386,50 euros, après sa correction d'hier dans la foulée des comptes du groupe de luxe qui a réalisé au premier semestre 2020 des ventes de 18,4 milliards d'euros, en recul de 27%. A périmètre et devises comparables, les ventes sont ressorties en baisse de 28% par rapport à la même période de 2019. Le groupe de luxe se félicite d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays durant plusieurs mois.

Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie a enregistré notamment une baisse de 24% de ses ventes à périmètre et devises comparables au premier semestre 2020 à 7,99 milliards d'euros, tout en conservant une marge opérationnelle courante de 22%.

Au second trimestre, les ventes de LVMH sont en recul de 38 % à périmètre et devises comparables par rapport à la même période de 2019. Même si des signes encourageants de reprise sont observés en juin pour plusieurs activités du groupe, les ventes sont en baisse sensible aux Etats-Unis et en Europe sur le trimestre. L'Asie connaît pour sa part une amélioration notoire des tendances, avec en particulier un fort rebond en Chine.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 s'est établi à 1,671 milliard d'euros (5,3 milliards un an plus tôt) et fait ressortir une marge opérationnelle courante de 9% (21,1% au premier semestre 2019). Les rentabilités de Louis Vuitton, Christian Dior et Moët Hennessy se maintiennent à un niveau élevé mais le bénéfice net recule à 522 millions d'euros (3,27 milliards un an plus tôt).

Parmi les notes de brokers, Credit Suisse a ajusté son objectif de cours sur LVMH de 420 à 425 euros en restant à 'surperformer'. Hier, Morgan Stanley avait abaissé son cours cible de 470 à 455 euros ('surpondérer') et Goldman Sachs avait ajusté son objectif à 430 euros, contre 450 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.