LVMH : sur un sommet d'un an

(Boursier.com) — En hausse de 0,6% à 753,5 euros ce lundi, LVMH porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 10%. Au plus haut depuis un an, le titre du numéro un mondial du luxe est soutenu par une note d'UBS qui a revalorisé le dossier de 749 à 832 euros. La dynamique continue des marques du portefeuille et les vents favorables à l'industrie devraient entraîner une nouvelle année de surperformance de LVMH, affirme la banque, à l''achat' sur la valeur.