LVMH : sous pression, fin de l'exceptionnel et début de la normalisation ?

(Boursier.com) — C 'est assez rare pour être souligné. LVMH perd du terrain (-4,2% à 818,1 euros) au lendemain d'une publication trimestrielle pourtant une nouvelle fois solide. Les investisseurs, qui se sont habitués aux performances exceptionnelles du numéro un mondial du luxe, s'inquiètent d'un ralentissement de la demande aux Etats-Unis où les revenus ont reculé de 1% sur une base organique au deuxième trimestre en raison principalement de la faiblesse des ventes de cognac au sein de la branche Vins et Spiritueux. Mais l'entreprise a pu compter sur le dynamisme des autres régions pour compenser cette faiblesse américaine : la croissance en Asie Pacifique atteint 34%, celle au Japon 29% et celle en Europe 19%.

Globalement, le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a réalisé sur les trois mois clos fin juin un chiffre d'affaires de 21,21 milliards d'euros, en croissance interne de 17% (comme au premier trimestre), contre un consensus d'environ 16%. La très importante division 'Mode et Maroquinerie' a pour sa part réalisé une croissance de 21%, également légèrement supérieure aux attentes du marché. Les ventes de toutes les divisions ont en fait enregistré une hausse à deux chiffres sur le semestre, à l'exception de l'unité Vins et Spiritueux.

"L'ambiance mondiale n'est pas dans le 'revenge buying' qu'on a connu en 2021 et 2022, donc on parle de normalisation plutôt que d'autre chose", a affirmé à la presse Jean-Jacques Guiony, le directeur financier de LVMH. "On n'a pas de visibilité, on n'est pas pessimiste et en Chine on n'a pas de raison de l'être. Aux Etats unis, on voit que ça n'est pas aussi bon que ça a l'été", a-t-il ajouté.

"Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2023 l'avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe", a simplement indiqué le groupe en guise de perspectives. LVMH a par ailleurs annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 5,50 euros qui sera mis en paiement le mercredi 6 décembre 2023.

Alors que LVMH n'a pas fourni de prévisions pour l'ensemble de l'exercice, les résultats suggèrent "un premier pas vers la normalisation", affirme Luca Solca, analyste chez Sanford C. Bernstein. "La transition va probablement produire des turbulences", mais "en l'absence d'un atterrissage brutal lié à une forte récession, le secteur devrait bientôt retrouver un équilibre". Pour AlphaValue, les résultats sont mitigés. La visibilité pour le reste de l'année reste faible, notamment en raison de l'environnement macro-économique incertain en Chine.

Oddo BHF indique pour sa part que l'absence de surprise positive importante sur la topline et le léger pincement de la marge d'EBIT groupe sur le semestre sous l'effet des dépenses marketing peuvent être considérés comme plutôt décevants. L'analyste relativise ce sentiment : au-delà des effets Chine d'un trimestre à l'autre, l'ensemble du secteur du luxe amorce désormais une normalisation de son rythme de croissance, il est logique que le potentiel de surprise positive s'amenuise dans ce contexte. Porté par la dynamique commerciale toujours soutenue chez Mode et Maroquinerie et bénéficiant de plusieurs moteurs auxiliaires de croissance de l'EBIT (retour du travel retail en Asie, redéploiement de Tiffany, poursuite du développement de Sephora), le courtier pense que LVMH est en mesure de maintenir une croissance annuelle moyenne de son EBIT supérieure à 10% sur les prochains exercices et reste incontournable dans le secteur... A 'surperformer' sur le dossier, il porte son objectif de 875 à 907 euros.