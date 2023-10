LVMH : sous pression après le ralentissement de l'activité au troisième trimestre

(Boursier.com) — LVMH décroche de 7% à 681,3 euros au lendemain d'une publication jugée décevante. Comme anticipé, le numéro un mondial du luxe a vu sa croissance ralentir au troisième trimestre mais le marché espérait un peu mieux de la part d'un acteur qui avait habitué à surperformer au cours des dernières années. Sur les trois mois clos fin septembre, le propriétaire de Dior, Louis Vuitton et Tiffany a enregistré des revenus de 19,96 milliards d'UE, en hausse de 1,1% sur un an, avec une croissance organique de 9%, là où le consensus 'Bloomberg' tablait sur près de 12%.

La division phare du groupe, la mode et maroquinerie, a réalisé une croissance interne de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 11,2%. L'activité Vins et Spiritueux a davantage déçu avec des ventes en repli de 14% sur le trimestre (-2,8% attendu), toujours impactée par un nette dégradation des ventes de cognac qui souffre d'un environnement économique plus difficile aux Etats-Unis, d'une normalisation de la demande post-Covid et d'un niveau de stock encore élevé chez les revendeurs.

LVMH n'a pas fourni de prévisions chiffrées pour les mois à venir mais s'est déclaré confiant dans la poursuite de sa croissance. Le groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe.

Cette publication est largement commentée ce matin avec de nombreux ajustements chez les analystes. MedioBanca ne vise par exemple plus que 897 euros sur LVMH contre 935 euros précédemment mais reste à 'surperformer'. Goldman Sachs ajuste son objectif de 965 à 950 euros et maintient son avis 'achat' alors que SBG Securities dégrade le titre à 'conserver' en visant 810 euros.

RBC ('surperformer' avec une cible réduite de 810 à 800 euros) affirme que "le raté de LVMH sur les ventes est susceptible de décevoir le marché et d'ajouter une pression supplémentaire sur le secteur du luxe dans son ensemble à court terme". Les perspectives pour 2024 restent incertaines et les révisions à la baisse des attentes de bénéfices ne sont probablement pas terminées. La division clé de la mode et maroquinerie n'a pas répondu aux attentes pour la première fois depuis plusieurs années. Barclays ('pondération en ligne') note que la baisse de la consommation des consommateurs locaux européens a été le 'principal facteur de changement' et voit "un risque de pression sur les bénéfices à court terme et une croissance du chiffre d'affaires plus faible en 2024". La banque note que le directeur financier n'a pas commenté les perspectives de bénéfices, mais a déclaré que les taux de change constitueraient un frein aux résultats.

Citi ('achat') estime qu'"un léger manque à gagner et des commentaires limités sur les perspectives seront plutôt inutiles pour un secteur qui reste en disgrâce et qui a sous-performé" au cours des 6 derniers mois. Luca Solca, analyste chez Bernstein, se montre un peu plus positif : "cela semble suffisant pour soutenir le cours de l'action, car les attentes des acheteurs étaient peut-être plus modérées, comme le suggère l'importante dépréciation du marché", ajoutant que la société a dû faire face à une période de comparaison plus difficile après les bonnes performances enregistrées en Chine, aux États-Unis et en Europe il y a un an. Le spécialiste souligne par ailleurs que "la direction a reconnu que l'impact des devises sur les ventes est assez important et qu'elle devra en tenir compte dans ses projections et son budget pour la fin de l'année, même s'il est temporaire".

Enfin, Goodbody ('conserver') s'attend "à une réaction négative à travers le secteur du luxe et à une faiblesse de Diageo et d'International Spirits aujourd'hui face aux signes indiquant que la normalisation/le déstockage des spiritueux aux États-Unis se poursuit à un rythme soutenu".