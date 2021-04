LVMH se renforce dans Tod's, en "soutien amical"

(Boursier.com) — Le groupe de luxe français LVMH va porter sa participation dans le groupe de mode italien Tod's de 3,2% actuellement à 10%, a annoncé Tod's jeudi. Selon des sources citées par 'Reuters', il s'agit d'une opération de "soutien amical" apporté par LVMH à Tod's, en proie à des difficultés dans le contexte actuel de crise du coronavirus.

Tod's a précisé dans un communiqué que LVMH allait acquérir 6,8% du capital du groupe de chaussures, sacs et accessoires de luxe, auprès de son fondateur et président, Diego Della Valle. "Par le biais de cette transaction, l'amitié de vingt ans entre les familles Arnault et Della Valle est renforcée", explique ce communiqué. A l'issue de la transaction, qui doit être finalisée le 28 avril, Diego Della Valle détiendra encore 63,64% du capital de Tod's.

Une source au fait du dossier a déclaré que LVMH n'envisageait pas d'accroître davantage sa participation dans Tod's pour le moment. "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat", a déclaré de son côté Bernard Arnault dans un communiqué.

Le groupe italien s'est retrouvé davantage en difficulté que nombre de ses rivaux l'an dernier face à la crise sanitaire du coronavirus. Tod's a fait état en janvier d'une diminution de plus de 30% de ses ventes en 2020, enregistrant une cinquième année consécutif de déclin de ses ventes.

Le prix convenu par LVMH pour l'opération est de 33,10 euros par action, soit 10% de moins que le cours du titre Tod's qui a clôturé jeudi à 35,30 euros à la Bourse de Milan.