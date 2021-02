LVMH s'offre 50% d'Armand de Brignac

(Boursier.com) — LVMH se renforce dans le champagne premium en reprenant 50% d'Armand de Brignac, détenu par Jay-Z. Armand de Brignac, l'une des marques les plus jeunes de la célèbre région viticole mais également l'une des marques à la plus forte croissance, est connue pour ses bouteilles métallisées opaques qui coûtent des centaines, voire des milliers, de dollars. L'investissement vise à développer Armand de Brignac par le biais des réseaux de distribution mondiaux de LVMH, détaille le 'Wall Street Journal' à l'origine de l'information. "Nous travaillions très dur pour maintenir une marque qui se développait plus vite que le personnel dont nous disposions et plus que certaines de nos compétences", a déclaré Jay-Z. "Nous étions là depuis 15 ans, pas une centaine". Aucun détail financier n'a filtré. Le rappeur et homme d'affaires a assuré qu'il comptait collaborer avec LVMH sur d'autres projets à l'avenir sans en dire davantage.

Philippe Schaus, directeur général de Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, a de son côté indiqué à 'WWD': "nous sommes déjà des leaders mondiaux avec nos marques de champagne de prestige - Dom Pérignon, Krug et les cuvées de prestige de Veuve Clicquot et Ruinart - mais Armand de Brignac a créé un autre créneau et, à certains égards, a révolutionné la catégorie prestige, nous avons donc voulu en faire partie... Ils ont ouvert le champagne à une nouvelle clientèle, donc en ce sens, c'est un excellent complément à notre portefeuille".