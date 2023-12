LVMH : résiste à une dégradation de Morgan Stanley

(Boursier.com) — LVMH évolue autour de l'équilibre en matinée sur le marché parisien. Morgan Stanley a dégradé le numéro un mondial du luxe à 'pondération en ligne' en visant 790 euros. La banque s'attend à ce que les actions de LVMH s'échangent de manière stable au cours des prochains mois alors que l'entreprise connaîtra probablement un début d'année prochaine " difficile ". Elle évoque une base de comparaison compliquée et un profil de risque croissant pour l'industrie et le groupe, compte tenu de la plus grande dépendance à l'égard des dépenses des ressortissants chinois. La SocGen a par ailleurs réduit sa cible de 812 à 790 euros tout en confirmant son avis 'achat'.