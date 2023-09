LVMH : reprise de la marque de lunettes Vuarnet

(Boursier.com) — Thélios , l'entité lunettière de LVMH, annonce l'acquisition de la Maison française Vuarnet auprès du fonds d'investissement NEO Investment Partners.

Marque iconique spécialisée dans les lunettes outdoor haut-de-gamme, Vuarnet est riche d'un héritage de plus de six décennies et pionnier dans la production de verres minéraux.

Cette première acquisition marque une étape importante du développement de Thélios et renforce ainsi sa présence sur toute la chaîne de valeur de l'eyewear. Grâce à son positionnement unique à la croisée de l'outdoor et de la mode, Vuarnet viendra parfaitement compléter le portefeuille des Maisons LVMH sous licence.

Fondée en 1957 par Roger Pouilloux, opticien avant-gardiste et Jean Vuarnet, skieur alpin français et médaillé d'or olympique en 1960, la marque Vuarnet a su s'imposer dans le secteur grâce à un savoir-faire d'excellence alliant innovation, performance et style intemporel.

Depuis, Vuarnet a accompagné d'innombrables passionnés d'outdoor, sur les pistes et au-delà durant plus de six décennies. La marque doit également sa popularité au grand écran, immortalisée par Alain Delon dans La Piscine (1969), Jeff Bridges dans The Big Lebowski (1998), Daniel Craig dans James Bond - Spectrum (2015) et bien d'autres encore. Les lunettes emblématiques de Vuarnet ont depuis conquis les coeurs d'une communauté de fidèles de la marque, dont de nombreuses célébrités.

Étant l'une des rares marques à produire ses propres verres minéraux, Vuarnet est aussi reconnue pour le design unique de ses créations et leur haute technicité. Son site de production situé à Meaux a été déclaré Entreprise du Patrimoine Vivant par le gouvernement français. L'expertise de Vuarnet en matière de verres minéraux haut-de-gamme contribuera à diversifier et à renforcer le savoir-faire de Thélios dans ce domaine.

'Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Vuarnet, qui devient la première marque propriétaire de Thélios' a déclaré Alessandro Zanardo, CEO de Thélios, 'Vuarnet est une marque légendaire, dotée d'une histoire remarquable qui mérite d'être préservée et perpétrée. Son design iconique, son savoir-faire inégalé en matière de verres minéraux et ses valeurs reconnues d'innovation, de performance et d'élégance correspondent parfaitement à notre philosophie et à notre positionnement.'

Cette alliance garantira à Vuarnet un accès aux ressources de Thélios, notamment en matière de recherche et développement et d'expertise technique. Vuarnet bénéficiera également de la présence globale de Thélios, favorisant ainsi la croissance et l'expansion mondiale de la marque.