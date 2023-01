LVMH : recule malgré un exercice historique

(Boursier.com) — LVMH débute la séance en repli de 1,4% à 790,3 euros au lendemain d'une nouvelle solide publication. Comme attendu, l'activité a ralenti sur les trois derniers mois de l'année, mais le numéro un mondial du luxe a malgré tout dépassé les attentes du marché avec une croissance organique de 9% (6,2% de consensus). Le propriétaire des marques Dior, Louis Vuitton, Sephora et Hennessy affichait une croissance de 20% sur les neuf premiers mois de 2022, mais a souffert en fin d'année sur le marché chinois avec les fermetures de magasins et l'abandon de la politique nationale du zéro Covid, qui a provoqué une vague de contaminations dans la deuxième économie mondiale.

Des résultats historiques

La division phare du groupe 'Mode et Maroquinerie' a progressé de 10% au quatrième trimestre, contre +9% attendu, et affiche une croissance organique de 20% sur l'ensemble de l'année. Au global, la société a réalisé un exercice record l'an passé avec des ventes de 79,2 MdsE, en hausse de 23% et de +17% en données comparables, un résultat opérationnel courant de 21,1 milliards d'euros, également en hausse de 23%, et un bénéfice net part du Groupe de 14,1 MdsE (+17%). La marque vedette de la société, Louis Vuitton, a dépassé pour la première fois les 20 MdsE de chiffre d'affaires.

La Chine au centre des débats

"La Chine a été fortement en baisse au quatrième trimestre", a déclaré à la presse le directeur financier du groupe, Jean-Jacques Guiony. "Le marché chinois a été compliqué avec des restrictions sanitaires qu'on a connues plus ou moins toute l'année", a-t-il ajouté, évoquant des difficultés au deuxième trimestre, une reprise au troisième trimestre, puis un quatrième trimestre complexe. Le dirigeant a toutefois souligné "que cela allait beaucoup mieux jusqu'à présent cette année". J-J.Guiony a précisé que si LVMH connaît des taux de croissance importants en Chine depuis le début de l'année, il ne s'attend pas à un retour massif des touristes chinois en Europe avant 2024. La capacité des compagnies aériennes vers le continent est encore limitée et les vols sont coûteux, ce qui signifie que le retour des voyages à forfait reste encore loin, a-t-il prédit. Les touristes en provenance de Chine sont plus susceptibles de revenir d'abord à Macao, à Hong Kong et en Corée du Sud, selon le directeur financier.

Bernard Arnault a lui déclaré être convaincu que les autorités chinoises viseraient à stimuler la croissance économique nationale. "Si tel est le cas, et que cela a commencé en janvier, nous avons toutes les raisons d'être confiants" sur les performances de LVMH là-bas, a-t-il souligné, notant que les tendances à Macao "étaient incroyables" jusqu'à présent cette année. Les clients chinois dans le pays et à l'étranger représentaient un tiers du marché des produits de luxe personnels en 2019, mais leur part est tombée entre 17% et 19% l'année dernière, selon Bain & Co.

Confiance et vigilance pour 2023

"Nous abordons l'année 2023 avec confiance mais compte tenu des incertitudes actuelles, nous resterons vigilants et comptons sur la désirabilité de nos Maisons et sur l'agilité de nos équipes pour renforcer encore notre avance sur le marché mondial du luxe et continuer de contribuer au rayonnement de la France à travers le monde", a indiqué le patron de LVMH en guise de perspectives.

La marge en question selon les analystes

Pour Citi, ces résultats sont décrits comme un "mixed bag", affirmant notamment que le bénéfice d'exploitation est ressorti inférieur aux attentes du marché sur le second semestre. Cela s'explique en partie par la hausse des dépenses de publicité et des promotions sur la période. "La réouverture de la Chine est susceptible de changer la donne", a néanmoins indiqué l'analyste, ajoutant qu'il existe aussi des inquiétudes légitimes concernant un ralentissement de la demande américaine.

LVMH a beau être un groupe d'exception, il peut difficilement faire, selon Invest Securities, l'économie d'un retour à une normalisation de sa croissance dans un contexte de ralentissement de la conjoncture mondiale. Tout miser sur un retour à meilleure fortune de la Chine serait hasardeux, d'abord parce que le rebond doit s'apprécier dans la durée, mais surtout parce que LVMH, bien que très diversifié, est beaucoup plus impliqué aux USA (27% des ventes sur le seul cluster domestique), marché à fort potentiel mais soumis actuellement à quelques vents contraires (organique +7% au T4). Et ce alors que l'Europe risque d'achever son rattrapage, surtout si les flux touristiques incluant une lente montée en régime des Chinois viennent à être contrariés par les évolutions monétaires qui s'inversent à l'avantage de l'euro, estime le broker. Cette normalisation n'a rien d'inquiétant pour un leader de plus en plus dominateur. Reste la donne de l'évaluation et sa sensibilité au facteur taux ainsi que les arbitrages de capitaux flottants dont la représentativité de LVMH en fait un véhicule privilégié. S'il rehausse son cours cible de 635 à 730 euros, IS préfère rester 'neutre'.

Barclays parle d'une "bonne performance au niveau des revenus, mais la marge d'EBITDA plus faible était également un point clé pour le marché et je pense que ce sera encore le cas aujourd'hui". "LVMH a annoncé un autre excellent trimestre", écrit lui Gerrit Smit, gestionnaire du fonds Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity. "Contrairement à certaines autres annonces récentes, ils confirment également un début d'année tout aussi solide, avec la confiance de maintenir la dynamique de l'année dernière, en bénéficiant clairement de la sortie de la Chine de sa période de confinement liée au Covid". Il n'y a pas trop d'entreprises qui peuvent augmenter leur dividende de 20%, ajoute le spécialiste cité par 'Bloomberg'.