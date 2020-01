LVMH : qui dit mieux ?

(Boursier.com) — Le titre LVMH reste haut perché sur les 416 euros ce mercredi, alors que les analystes continuent de s'ajuster, après le parcours époustouflant de la valeur ces derniers mois en Bourse de Paris, en hausse de plus de 60% sur un an. Le broker Bernstein a ainsi revalorisé son objectif de cours de 420 à 475 euros en conseillant de 'surperformer' le dossier. De son côté, La SocGen a aussi relevé son cours cible de 435 à 470 euros, tout en conseillant d'acheter' la valeur...

Alphavalue avait auparavant réitéré sa recommandation ('réduire') sur la valeur, mais tout en revalorisant le dossier à 428 euros, tandis qu'Equita SIM a confirmé son opinion 'acheter' et rehaussé sa cible à 450 euros.

Rappelons que le numéro un mondial du luxe a terminé 2019 au sommet, porté par l'annonce du rachat de Tiffany pour 14,7 milliards d'euros. La plus importante acquisition de l'histoire du groupe dirigé par Bernard Arnault devrait permettre d'augmenter le résultat opérationnel de LVMH de 500 à 600 millions d'euros dès 2020.