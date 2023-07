LVMH publie un résultat net en forte hausse sur le premier semestre

(Boursier.com) — LVMH réalise au premier semestre 2023 des ventes de 42,2 MdsE, en hausse de 15%. La croissance organique des ventes s'établit à 17% par rapport à la même période de 2022.

Toutes les activités réalisent une croissance organique à deux chiffres de leurs ventes sur le semestre à l'exception des Vins et Spiritueux qui font face à une base de comparaison particulièrement élevée.

Au second trimestre, la croissance organique des ventes est de 17%, en ligne avec les tendances du premier trimestre.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 s'établit à 11.574 ME, en hausse de 13%.

La marge opérationnelle courante ressort à 27,4% des ventes. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 8.481 ME, en hausse de 30%.

Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre une croissance organique de 20% de ses ventes au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 14 %. Louis Vuitton effectue un excellent semestre, toujours porté par une créativité exceptionnelle, la qualité de ses produits et ses liens forts avec l'art et la culture.