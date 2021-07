LVMH : performance record

(Boursier.com) — LVMH annonce une performance record pour le premier semestre. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise au premier semestre 2021 des ventes de 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56%. La croissance organique ressort quant à elle à 53% par rapport à 2020 et à 11% comparée à 2019, reflétant une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14% après un premier trimestre en hausse de 8%.

Le semestre marque un retour à une forte dynamique de croissance après une année 2020 perturbée par la pandémie. L'activité Mode et Maroquinerie, la plus importante, avec une croissance organique de 81% par rapport à 2020, et de 38% par rapport à 2019, atteint des niveaux records de ventes. Les États-Unis et l'Asie sont en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Europe connait une reprise progressive.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 s'établit à 7,632 MdsE, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019. Le résultat opérationnel de l'activité Mode et Maroquinerie s'établit à 5,66 MdsE, soit plus de 3 fois le chiffre de 2020, et en hausse de 74% par rapport à 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 5,289 MdsE, en hausse de 62% par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020. Le cash flow d'exploitation dépasse 5 milliards d'euros, soit plus de 3 fois celui de 2019.

M. Bernard Arnault, PDG de LVMH, déclare : "LVMH réalise un excellent semestre et tire profit du maintien pendant la crise sanitaire d'une politique soutenue d'innovation et d'investissements en dépit de la crise mondiale. La créativité, la haute qualité et la durabilité de nos produits, le sens des responsabilités qui nous animent, ont été des atouts majeurs pour tenir bon face à la pandémie ; ils resteront des engagements forts à long terme pour l'ensemble de nos Maisons, gage de leur désirabilité. Le semestre est marqué par l'intégration de la Maison Tiffany et l'inauguration de La Samaritaine après un programme ambitieux de rénovation. Dans le contexte actuel de sortie de la crise sanitaire et de reprise de l'économie mondiale, j'estime que LVMH est en excellente position pour poursuivre sa croissance et renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe. La croissance de LVMH bénéficie aujourd'hui, et bénéficiera encore davantage dans l'avenir, à la France, premier bassin d'emploi, principal pays d'origine de nos produits, auquel nos Maisons sont fières d'apporter leur contribution".

Dans un contexte de sortie de la crise sanitaire, LVMH "maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques, en s'appuyant sur l'exceptionnelle qualité de ses produits et sur l'excellence de sa distribution. Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2021 l'avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe", conclut LVMH. Un acompte sur dividende de 3 euros sera mis en paiement le jeudi 2 décembre.