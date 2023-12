LVMH : pénalisé par une note de JP Morgan

(Boursier.com) — LVMH cède 1,3% à 723,8 euros à l'ouverture du marché parisien, pénalisé par une note de JP Morgan. La banque américaine a dégradé le numéro un du luxe à 'neutre' en visant 790 euros. Elle parle d'un déclin du super cycle du luxe et voit peu de possibilités de 'chasser' le secteur à court terme. Selon le broker, il est probable que le compartiment devienne plus constructif au second semestre de l'année prochaine. Il ne voit pas d'augmentation des bénéfices dans le secteur et met en avant des multiples de valorisation avec une prime de 25% par rapport à l'historique.