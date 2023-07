LVMH : nouvelle solide performance ?

(Boursier.com) — Comme à l'accoutumée, LVMH sera surveillé de près par la communauté financière lors de la publication de ses résultats semestriels, demain soir. Le consensus 'Bloomberg' attend un résultat opérationnel courant de 11,78 milliards d'euros (10,2 MdsE un an plus tôt), dont 8,8 MdsE pour la branche 'Mode & Maroquinerie', pour des revenus de 42,16 milliards d'euros (21,46 MdsE pour la M&M). Sur le seul deuxième trimestre, le marché table sur un chiffre d'affaires de 21,02 MdsE, en hausse organique de 15,1%, dont +20,8% pour la M&M.

Globalement, les analystes s'attendent à ce que le numéro un mondial du luxe affiche une croissance trimestrielle à deux chiffres dans toutes ses unités, à l'exception des vins et spiritueux, dans un contexte de polarisation croissante entre les grands groupes et les petits rivaux. Le rythme de la reprise de la demande en Chine et l'ampleur du ralentissement des ventes aux États-Unis, notamment dans la division 'Vins & Spiritueux', seront particulièrement scrutés tout comme le potentiel impact des émeutes en France.