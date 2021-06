LVMH noue un partenariat stratégique avec Google Cloud

Crédit photo © LVMH

(Boursier.com) — LVMH et Google Cloud ont noué un partenariat stratégique visant à accélérer l'innovation et développer de nouvelles solutions d'intelligence artificielle (IA) basées sur le cloud. Les deux entreprises uniront leurs forces pour permettre aux Maisons de LVMH - les différentes marques de luxe de l'entreprise - de créer de nouvelles expériences client personnalisées qui favorisent la croissance à long terme. Ce partenariat associe la créativité, les atouts, les capacités technologiques, la soif d'innovation et les positions reconnues des deux entreprises sur leurs marchés respectifs.

La collaboration entre LVMH et Google Cloud aidera les talents humains des Maisons en fournissant de nouvelles technologies d'IA et d'apprentissage automatique (ML) qui non seulement amélioreront les opérations commerciales en perfectionnant la prévision de la demande et l'optimisation des stocks, mais aussi élèveront les expériences des clients par la personnalisation - tout en répondant aux exigences les plus strictes de LVMH en matière de confidentialité et de sécurité.

LVMH bénéficiera également du soutien de Google Cloud pour renforcer sa culture de l'innovation, notamment par la création de programmes de perfectionnement et de certification dédiés et inclusifs pour les équipes de Maisons. En outre, les deux entreprises exploreront les opportunités de co-innovation et lanceront une Data and AI Academy à Paris pour accélérer leur expertise et leur innovation dans ces domaines.

Dans le cadre de ce partenariat, LVMH utilisera également Google Cloud pour moderniser des composants de son infrastructure informatique, favorisant l'agilité, la sécurité, la rentabilité et les performances à l'échelle requises pour soutenir ses ambitions commerciales. Aucun détail financier n'a filtré.