LVMH : Moody's relève sa note crédit

(Boursier.com) — Moody 's relève la note de crédit long terme de LVMH de 'A1' à 'Aa3'. La perspective est ' stable'. Cette mise à niveau reflète la position de longue date de LVMH en tant que leader mondial des produits de luxe personnels, son historique de performances opérationnelles solides et constantes, qui se sont traduites par une croissance et une rentabilité accrues, et sa résilience dans des périodes plus difficiles. La décision prend également en compte des indicateurs de crédit robustes et les attentes de l'agence selon lesquelles LVMH maintiendra une politique financière conservatrice et une stratégie d'acquisition visant principalement des transactions ciblées.

Les perspectives 'stables' reflètent les attentes de Moody's selon lesquelles LVMH maintiendra sa solide performance opérationnelle et améliorera encore ses indicateurs de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois.