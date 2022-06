LVMH : Moët Hennessy s'offre le vignoble californien Joseph Phelps

(Boursier.com) — Moët Hennessy (LVMH) se renforce dans les vins avec l'acquisition du vignoble Joseph Phelps, une propriété californienne de référence qui a su conquérir les meilleures tables et caves d'Amérique grâce à sa fabuleuse collection de vins des vallée de Napa et côte de Sonoma et en particulier au légendaire " Insignia ", un assemblage à la manière des grands Bordeaux, cultivé dans la Napa Valley. Il est considéré comme l'un des grands vins les plus recherchés et les plus désirables au monde.

"Moët Hennessy entend s'appuyer sur l'admirable héritage transmis par Joseph Phelps, ses enfants et petits-enfants, en maintenant les valeurs communes de qualité, d'artisanat, d'entrepreneuriat et de développement durable".

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement de Moët Hennessy, dont l'ambition est de proposer à ses consommateurs et à ses partenaires distributeurs, de plus en plus exigeants, un portefeuille de vins et spiritueux de prestige toujours enthousiasmant, en y adjoignant des Maisons aux valeurs d'excellence, d'artisanat et d'héritage particulièrement fortes. La collection Joseph Phelps de vins rouges exceptionnels produits dans la vallée de Napa et sur la côte de Sonoma rejoindra le portfolio de Moët Hennessy composé notamment de champagnes de renom pluri-centenaires et d'une offre toujours plus riche de vins tranquilles réputés, en provenance de France et du Nouveau Monde.

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.