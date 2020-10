LVMH : les ventes s'améliorent durant la période estivale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LVMH réalise sur les neuf premiers mois de 2020 des ventes de 30,3 Milliards d'Euros, en recul de 21%.

A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 21% par rapport à la même période de 2019.

LVMH témoigne depuis le début de l'année d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt total des voyages internationaux et la fermeture durant plusieurs mois des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays.

Avec des ventes en recul de 7% à périmètre et devises comparables, LVMH connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie.

Les signes encourageants de reprise observés en juin pour plusieurs activités se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis et en Asie qui est à nouveau en croissance sur la période.