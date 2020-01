LVMH : le titre hésite après une année record

LVMH : le titre hésite après une année record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir ouvert dans le rouge, LVMH pointe désormais en légère hausse (+0,3% à 413,3 euros) au lendemain de la publication de ventes annuelles historiques. Le numéro un mondial du luxe a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 53,7 milliards d'euros, en croissance de 15% et de 10% en organique. Le consensus était positionné à +11% pour ce dernier indicateur. Par division, les ventes de mode et maroquinerie ont grimpé de 17% en organique, les parfums et cosmétiques de 9%, les vins et spiritueux de 6% et les montres et la joaillerie de 3%.

Au niveau du bas de bilan, le résultat opérationnel courant s'est établi à 11,5 milliards d'euros, en hausse de 15% "par rapport à un niveau déjà élevé en 2018", matérialisant une marge de à 21,4%. Enfin, le résultat net part du groupe est ressorti à 7,2 milliards d'euros, en hausse de 13%.

Des comptes solides donc malgré la situation à Hong Kong, où les ventes du groupe ont chuté de 40% d'octobre à décembre, après une baisse de 15% au troisième trimestre. Hong Kong, marché essentiel pour le propriétaire de Dior ou Vuitton, est secoué depuis juin par un puissant mouvement de contestation politique et social qui a contraint le géant français à fermer plusieurs magasins dans le territoire chinois.

Au-delà des incertitudes actuelles sur le coronavirus, Bryan Garnier reste confiant sur la capacité des marques de LVMH à continuer à surperformer le marché du luxe. Par ailleurs, M. Arnault ne semble pas trop préoccupé par l'environnement macro pour 2020. Le broker est à l''achat' sur le titre avec une 'fair value' de 425 euros.

Bernstein, à 'surperformer' sur la valeur, parle de résultats solides et "globalement en ligne" avec les attentes du marché au quatrième trimestre. Le Credit Suisse revalorise pour sa part le dossier de 420 à 440 euros et reste à 'surperformer'.