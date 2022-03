LVMH : le solde du dividende sera payé le 28 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale des actionnaires de LVMH se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris, le jeudi 21 avril à 10h30.

Pour assister à l'Assemblée générale, les actionnaires doivent être en possession d'une carte d'admission et d'une pièce d'identité.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été mis en ligne sur le site internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires "BALO", le lundi 14 mars, bulletin numéro 31. L'avis de convocation a été mis en ligne sur le site internet du BALO, bulletin numéro 38. Les actionnaires pourront consulter sur le site internet de LVMH, Rubrique Actionnaires/ Evènements/ Assemblée générale 2022, les documents d'information préparatoire à cette Assemblée. Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Notamment, LVMH proposera lors de cette Assemblée le versement d'un dividende de 10 euros par action. Un acompte sur dividende de 3 euros par action ayant été distribué le 2 décembre 2021, le solde de 7 euros sera mis en paiement le 28 avril.