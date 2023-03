LVMH : Laurent Mignon va intégrer le Conseil d'Administration

(Boursier.com) — LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton proposera, lors de sa prochaine Assemblée générale, qui se tiendra le 20 avril, la nomination au Conseil d'administration de Laurent Mignon.

Depuis le 2 décembre 2022, Laurent Mignon est Président du Directoire de Wendel, l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe oeuvrant au carrefour de l'industrie et de la finance et dont l'actionnaire de référence est la famille Wendel.

Avant de rejoindre Wendel, Laurent Mignon a exercé au sein du Groupe BPCE, de 2009 à 2022, en qualité de Directeur général de Natixis et membre du Comité de direction générale de BPCE de 2009 à mai 2018, et de Président du Directoire du Groupe BPCE de mai 2018 à décembre 2022. Il a également été Président du Conseil d'administration de Natixis, administrateur de CNP Assurances et censeur de Fimalac. Outre ses fonctions au sein du groupe Wendel, Laurent Mignon est Vice-Président du Conseil d'administration de Bureau Veritas et siège au Conseil d'administration d'Arkema et de l'AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris). Il est également censeur d'Oddo BHF.