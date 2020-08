LVMH : Jefferies apprécie

(Boursier.com) — Jefferies vient de rehausser ses recommandations sur les géants du luxe LVMH et Burberry. Selon le broker, les grands acteurs du luxe "aux plus larges épaules" sont, au sein du secteur, les vainqueurs structurels des perturbations liées au virus. Ils devraient ainsi, selon l'intermédiaire, accélérer leurs gains de parts de marché. Jefferies relève son conseil de 'conserver' à 'achat' sur LVMH et porte son cours-cible à 455 euros, contre 380 euros. Il revoit de 'sous-performance' à 'conserver' son conseil sur Burberry et ajuste son objectif de 1.250 à 1.400 pence. Le potentiel baissier serait limité sur Burberry du fait de la récente sous-performance. Enfin, Jefferies maintient ses conseils à 'conserver' sur Kering et Moncler.