LVMH grimpe après une nouvelle performance de choix

(Boursier.com) — Dans un marché légèrement baissier en début de séance, LVMH s'adjuge 1,1% à 638,1 euros après une nouvelle publication de qualité. Le numéro un mondial du luxe a fait état, au titre de son premier trimestre 2022, de ventes de 18 milliards d'euros, en croissance de 29% (+23% en organique contre un consensus de 17%). A l'exception des Vins et Spiritueux, toujours confronté à des contraintes d'approvisionnements, toutes les activités réalisent une croissance à deux chiffres. L'activité Mode & Maroquinerie, le pôle phare du groupe, a enregistré une croissance organique de 30% (9,12 MdsE).

A 'surperformer' sur le titre, Oddo BHF "pense que la perspective de revalorisation à horizon 12 mois reste favorable après le de-rating observé sur les valeurs de luxe depuis la fin 2021 : certes la conjoncture court-terme reste menaçante - et devrait encore peser sur la perception du secteur - mais un ralentissement est déjà pris en compte dans les valorisations actuelles et l'impact d'une récession classique - qui n'est pas notre scénario central à ce stade - pourrait être absorbé sur cet horizon ". Dans ce contexte, LVMH reste selon le courtier parmi les valeurs à privilégier au vu d'une performance toujours remarquable de Mode et Maroquinerie, des efforts de gestion du groupe et du potentiel de progression dans les autres divisions dans une perspective plus moyen terme (notamment Parfums et Cosmétiques, Distribution Sélective et Montres et Joaillerie).

Pour Citi ('achat'), LVMH a 'clairement' dépassé les attentes malgré les perturbations liées à la situation en Russie et en Chine en mars. Le ton lors de la conférence téléphonique a semblé "relativement confiant" pour tous les marchés clés à l'exception peut-être de la Chine, où la direction pense que les autorités réussiront à contenir la dernière vague de Covid comme on l'a vu en 2020-2021. En ce qui concerne l'utilisation de la trésorerie, après paiement du dividende, le management de LVMH disposera de diverses options parmi lesquelles des rachats de titres, un désendettement ou des acquisitions ad hoc ; Citi considère les soins de la peau comme un domaine d'intérêt clé.

Cowen ('surperformance') juge les ventes du premier trimestre "impressionnantes" dans tous les domaines, la 'mode et la maroquinerie' continuant de surperformer compte tenu de l'élan de la marque Dior et de la hausse des prix. Les craintes des investisseurs concernant les blocages actuels en Chine restent " valables ", bien que l'importance croissante du marché américain et de l'Europe pourrait compenser les tendances modérées en Asie. L'un des leviers sur lesquels LVMH peut agir pour développer l'activité et compenser la hausse des coûts est sa capacité à augmenter les prix, souligne le courtier.

RBC ('surperformance') évoque un "début d'année robuste", avec une croissance des revenus pour la plupart des marques de la branche 'mode et maroquinerie' "assez constante" : Dior et Céline ont surperformé la division tandis que la performance de Louis Vuitton est en ligne. Alors que les perspectives et le sentiment sur le luxe sont mitigés, LVMH (PE 2022 de 23) se négocie en ligne avec sa moyenne sur 10 ans, ce qui peut être "attrayant" pour les investisseurs de long terme.