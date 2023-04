LVMH : franchit la barre des 500 milliards de dollars de capitalisation

(Boursier.com) — Une première en Europe ! LVMH est la première société du Vieux continent à franchir la barre des 500 milliards de dollars de capitalisation. En hausse de 0,25% à 903,2 euros, le titre du numéro un mondial du luxe s'offre une cinquième séance consécutive dans le vert ce lundi et porte son avance depuis le premier janvier à plus de 33%. Cet évènement intervient moins de deux semaines après que LVMH eut intégré le TOP 10 mondial dans la foulée de l'annonce d'une vive augmentation de ses ventes au premier trimestre grâce à la reprise économique en Chine et à la résilience du reste du monde, en particulier l'Europe et le Japon.

"Les actions de luxe incarnent ce que le marché des actions a de mieux à offrir en ce moment : une exposition à la consommation chinoise, qui continue de surprendre à la hausse, et des marges solides grâce à leur pouvoir de fixation des prix", explique à 'Bloomberg' Lilia Peytavin, stratège de chez Goldman Sachs en Paris. "Cela différencie le Luxe de la Tech, dont les marges se contractent depuis plusieurs trimestres déjà". Ashley Wallace, analyste chez Bank of America, voit pour sa part l'action atteindre 1.000 euros l'année prochaine : "LVMH est trop bon marché compte tenu de l'attractivité du secteur du luxe, de son solide portefeuille de marques et de sa meilleure exécution ".