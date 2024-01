LVMH : flambe, les résultats rassurent

(Boursier.com) — En vive hausse de plus de 8% à 742 euros, LVMH tire la tendance en cette fin de semaine à Paris, les investisseurs se montrant rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe. Le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a fait état jeudi soir d'une croissance organique de 10% au quatrième trimestre, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Le marché tablait sur une hausse de 8,17%. La croissance de la division phare du groupe, mode et maroquinerie, a atteint 9%, globalement en ligne avec les attentes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat opérationnel courant s'établit à 22,8 MdsE, en progression de 8%, contre un consensus de 22,46 MdsE, pour des revenus de 86,15 MdsE (+8,8%). Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%. Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action.

Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre les zones géographiques où se situent ses clients, LVMH aborde l'année 2024 avec confiance et se fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe.

Lors de la conférence de présentation des résultats, Jean-Jacques Guiony, directeur financier, a déclaré que le groupe était capable de gérer ses coûts, contribuant ainsi à la rentabilité. Les affaires se normalisent désormais après une période de croissance "exceptionnelle" après Covid, a souligné le dirigeant cité par 'Bloomberg'. "Nous sortons de cette période avec des niveaux de croissance favorables".

"Le ton confiant lors de la réunion analystes conforte notre opinion selon laquelle 2024 pourrait être une année de normalisation douce plutôt que difficile pour LVMH", affirme Citi. Bryan Garnier ('achat') parle de résultats encourageants tant au niveau du chiffre d'affaires avec une croissance organique des ventes de 13% sur l'exercice, reflétant une légère accélération au quatrième trimestre (+10%) par rapport au troisième (+9%), qu'au niveau de l'EBIT. La marge d'EBIT de l'exercice s'est rétrécie de seulement 10 points de base à 26,5%, au-dessus du consensus (26%), grâce à un contrôle strict des coûts au deuxième semestre.