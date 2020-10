LVMH et Tiffany trouvent un accord sur un nouveau prix

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LVMH et Tiffany ont conclu ce jour un accord modifiant certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019. Aux termes de cet accord, le prix d'offre a été diminué et est désormais de 131,50 dollars par action et la certitude de réalisation de l'opération a été renforcée. Les autres principes contenus dans le Merger Agreement demeurent inchangés. Cet accord met un terme à l'ensemble des actions judiciaires opposant devant la Cour du Delaware LVMH et Tiffany.

Roger N. Farah, Président du Conseil d'administration de Tiffany, ajoute : "Nous nous réjouissons d'avoir trouvé un accord avec LVMH à un prix attractif et de pouvoir désormais aller de l'avant. Le Conseil d'administration a considéré qu'il était dans l'intérêt de toutes nos parties prenantes de finaliser avec certitude cette opération".

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, a déclaré : "Cet accord équilibré trouvé avec le Conseil d'administration de Tiffany permet à LVMH de travailler à l'acquisition de Tiffany en toute sérénité et de reprendre le cours des discussions menées avec le management de Tiffany sur les modalités d'intégration. Nous sommes plus que jamais convaincus du potentiel formidable de la marque Tiffany. LVMH est fier de bientôt accueillir en son sein la maison Tiffany et ses salariés, afin d'écrire ensemble un nouveau chapitre".

Alessandro Bogliolo, Directeur général de Tiffany, indique : "Nous continuons de croire dans la puissance et la valeur de la marque Tiffany et dans les incontestables bénéfices stratégiques et financiers à long terme de cette union".

Les Conseils d'administration de LVMH et de Tiffany ont approuvé les termes de la transaction et les autorisations réglementaires ont été obtenues. L'accord modifié prévoit que le versement du dividende trimestriel (d'un montant de 0,58 dollar par action) annoncé pour le 19 novembre 2020, sera décidé et mis en paiement par Tiffany. La finalisation de l'opération devrait intervenir début 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Tiffany et des conditions habituelles.