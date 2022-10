LVMH : encore une belle performance, tirée par les visiteurs américains en Europe

(Boursier.com) — LVMH a lancé la saison des trimestriels hier soir à Paris... Et comme très souvent, le numéro un mondial du luxe a dépassé les attentes du marché malgré l'environnement morose actuel. Bénéficiant notamment du fort appétit des visiteurs américains en Europe pour ses produits haut de gamme, LVMH a fait état d'un chiffre d'affaires de 19,76 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance publiée de 27% et de 19% en organique, contre un consensus de 14,4%. Les ventes de la division phare de mode et de maroquinerie ont grimpé de 22%, contre une hausse de 16% attendue par les analystes.

"Dans le domaine de la mode et de la maroquinerie, une partie de l'activité s'est déplacée des Etats-Unis vers l'Europe, les citoyens américains bénéficiant de la force du dollar", a déclaré le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. "L'Asie (y compris la Chine) connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022 même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires".

Ces résultats semblent montrer que, jusqu'à présent, l'industrie a évité la compression des dépenses à laquelle d'autres détaillants et entreprises de biens de consommation ont été confrontés dans un contexte de crise croissante du coût de la vie. Le directeur financier de LVMH a souligné qu'une récession attendue par les investisseurs "ne s'est pas encore matérialisée". Au cours des cycles baissiers passés, les clients du luxe ont eu tendance à réagir davantage aux chocs boursiers qu'aux ralentissements du PIB, a-t-il précisé. Le dirigeant a néanmoins mis en garde contre l'utilisation des résultats du groupe comme un "proxy" de la santé générale de l'économie. Contrairement aux détaillants de masse, LVMH a la capacité de répercuter les augmentations de coûts sur les consommateurs, a-t-il souligné.

Soulagement...

"Le soulagement d'être sorti vivant de la pandémie a éclipsé toute mauvaise nouvelle... Les consommateurs qui le peuvent adoptent une attitude "carpe diem" : personne ne veut être la personne la plus riche du cimetière", affirme Luca Solca, analyste chez Bernstein.

Alors que LVMH a pu augmenter les prix de ses produits cette année, Jean-Jacques Guiony s'est abstenu de présenter les plans de l'entreprise pour 2023 dans un contexte d'écart de prix plus large entre les États-Unis et l'Europe. Malgré la poursuite d'une excellente dynamique de ventes, LVMH n'est pas à l'abri d'un fort ralentissement mondial et s'est engagé à garder un contrôle strict sur les coûts et à n'investir que de manière sélective.

Flavio Cereda, analyste chez Jefferies, juge ces résultats positifs, mais note qu'il y a encore de l'incertitude sur la trajectoire à venir : "nous ne savons pas encore si nous assistons au dernier hourra avant une longue période de décélération séquentielle, la Chine restant beaucoup plus volatile que prévu. Le profil de risque du secteur continue de s'aggraver et LVMH a montré qu'il peut surperformer, mais il n'est pas à l'abri des pressions macroéconomiques".

