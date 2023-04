LVMH : encore plus haut !

(Boursier.com) — Toujours porté par sa solide publication trimestrielle, ainsi que par l'excellente communication de Hermès, LVMH gagne 0,6% à 889 euros, sur des niveaux records. Les analystes sont logiquement nombreux à revoir leur copie sur le dossier à l'image de Berenberg qui a revalorisé le titre de 710 à 960 euros en confirmant son avis 'achat'. Le broker parle d'un début d'année impressionnant avec une croissance organique de 17%, soit 7 points de base de mieux que le consensus, tiré par la très importante branche Mode & Maroquinerie. En tant que division la plus rentable, cela est également de bon augure pour le développement des marges qui, parallèlement à une dynamique plus forte, contribue à la hausse substantielle des estimations de bénéfices du courtier.

Dans l'ensemble, l'analyste pense que ces résultats continuent de démontrer la forte dynamique et le statut de 'best-in-class' de LVMH - réaffirmant une fois de plus sa haute qualité et son solide historique de performance, que les investisseurs privilégient selon lui dans cet environnement macroéconomique incertain.

La DZ Bank relève pour sa part son conseil à 'achat' en visant 930 euros. HSBC ('achat') rehausse son cours cible de 999 à 1.030 euros et Stifel porte son objectif de 895 à 975 euros. Ajouter plus d'exposition à LVMH avec une récession potentielle aux États-Unis devant nous peut sembler imprudent. Mais la très importante division mode et cuir continue de progresser, soutenue par une reprise plus rapide que prévu en Chine qui devrait protéger le groupe contre le fléchissement de la demande de luxe aux États-Unis et continuer à susciter de nouvelles améliorations du consensus au fil de l'année. Ailleurs, la demande des européens, japonais et asiatiques se maintient étonnamment bien et toutes les autres divisions de produits (à l'exception du cognac) ont connu un début d'année 2023 plus fort que prévu. LVMH est clairement plébiscité par le consensus, mais être consensuel est parfois la bonne décision dans un secteur marqué par une forte polarisation de la performance au cours des dernières années, souligne le courtier.