LVMH : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En tête du CAC40, LVMH termine la semaine du bon pied, en hausse de 1,6% à 669,1 euros. Le numéro un mondial du luxe bénéficie d'un coup de pouce de HSBC qui est passé à l''achat' sur le titre tout en remontant son objectif de 710 à 760 euros. La taille et la diversité de l'entreprise l'aideront à traverser une période de croissance plus lente pour le secteur que ses pairs. L'exposition plus limitée à la Chine et les propositions de luxe principalement "grand public" dans son portefeuille, ainsi que les grandes marques qui représentent la majeure partie des bénéfices, devraient permettre un moindre ralentissement de la dynamique des ventes à court terme, selon le broker. Par ailleurs, si les valorisations des valeurs du luxe sont élevées par rapport à l'histoire, la croissance l'est aussi. Ainsi, si LVMH reste 'fiable' alors que le marché mondial du luxe ralentit, le titre pourrait être "celui à posséder quoi qu'il arrive".