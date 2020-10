LVMH : en tête du CAC40 !

(Boursier.com) — LVMH s'adjuge plus de 7% à 434 euros sur le marché parisien, les investisseurs saluant la belle résistance du numéro un mondial du luxe au troisième trimestre. Le groupe a vu ses ventes, à périmètre et devises comparables, limiter leur recul à 7% sur les trois mois clos fin septembre grâce notamment au retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie, dont la progression de 12% est ressortie nettement supérieure aux attentes du marché (-0,9%).

"Dans un contexte très perturbé, marqué par des incertitudes économiques et sanitaires qui perdurent, LVMH continuera de faire preuve de vigilance et de renforcer sa politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2020 son avance sur le marché mondial du luxe".

La décision de paiement d'un acompte sur le dividende sera débattue par le Conseil d'administration d'ici à la fin du mois et annoncée après sa tenue, a par ailleurs précisé le management.

A la suite de cette publication, Bryan Garnier maintient le titre dans sa 'Top Pick List', convaincu que LVMH est un 'must-have' parmi les acteurs du luxe au regard de ses marques phares. A l''achat' sur le dossier, l'analyste vise 460 euros.

Plusieurs autres courtiers ont revu leur objectif à la hausse à l'image la SocGen qui a revalorisé le titre de 460 à 473 euros tout en maintenant son avis 'achat' ou de Goldman Sachs qui a porté son objectif de 470 à 500 euros ('acheter') et d'Oddo BHF qui vise désormais 437 euros('acheter').