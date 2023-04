LVMH : demande exceptionnelle pour une émission d'obligations

(Boursier.com) — Plébiscité en Bourse, LVMH attire aussi les convoitises avec sa dette. La demande pour la première émission obligataire du propriétaire de Christian Dior et Louis Vuitton depuis trois ans aurait atteint plus de 3,6 milliards d'euros, selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg'. Et ce alors que le numéro un mondial du luxe souhaiterait placer au moins 500 millions d'euros de nouvelles obligations d'échéance 2025. Les analystes de CreditSights expliquent à l'agence que LVMH bénéficie de "fondamentaux de crédit exceptionnellement solides". Ils soulignent son faible effet de levier et son bon flux de trésorerie disponible.

Cette émission intervient après que LVMH eut annoncé une croissance organique explosive au premier trimestre, près de deux fois supérieure aux attentes des analystes. Une performance qui a permis au titre de gravir de nouveaux sommets en Bourse et d'atteindre une valorisation de plus de 450 MdsE.

La dernière grosse opération de LVMH sur le marché obligataire remonte à février 2020 lorsque le groupe avait levé 9,3 milliards d'euros de dette pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany.