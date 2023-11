LVMH : dégradé !

(Boursier.com) — En dernière position du CAC40, LVMH cède 1,3% à 708,6 euros en matinée à Paris. L'actualité autour du numéro un mondial du luxe est marquée par une note d'UBS qui a abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' en visant 770 euros contre 829,4 euros précédemment. La banque s'attend à ce que le groupe passe 2024 à consolider ses gains de parts de marché, mettant ainsi un terme à une surperformance de plusieurs années qui a fait de LVMH l'une des entreprises les plus valorisées d'Europe.

UBS affirme que LVMH continuera d'offrir "l'un des profils de croissance les plus défensifs de l'industrie du luxe" à l'avenir, mais prévient que les actions pourraient avoir besoin d'une pause. Les principaux risques signalés pour l'avenir sont une récession potentielle et un ralentissement du boom post-pandémique de la demande de luxe. Les aspects clés de l'histoire de LVMH en 2024 seront la croissance organique des ventes de la division clé Mode et Maroquinerie après une forte décélération séquentielle au troisième trimestre, et la pérennité des marges de la division à l'avenir.