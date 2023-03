LVMH campe proche de ses records historiques

(Boursier.com) — Dans un marché boursier qui bat de nouveaux records historiques ce lundi, le secteur du luxe se tient toujours bien à Paris, à l'image de LVMH qui prend 1% à 823 euros, tout proche de ses sommets, tandis que HSBC est repassé de 'conserver' à 'acheter' sur le groupe de Bernard Arnault, en ciblant un cours de 999 euros. Confiant sur la reprise en Chine en sortie de crise sanitaire, Barclays avait déjà rehaussé ses estimations sur les entreprises qui ont déjà rapporté leurs résultats 2022 : La banque britannique table désormais sur une croissance du secteur de 12% cette année, contre 9% auparavant, grâce à la reprise des dépenses des consommateurs chinois au niveau local mais aussi à l'international avec le retour progressif des voyages à l'étranger. Alors que pratiquement toutes les ventes chinoises ont eu lieu sur le territoire national en 2022, la banque s'attend désormais à ce que 15% des dépenses chinoises se produisent à l'international en 2023...

Dans l'ensemble, Barclays reste positif sur le secteur du luxe, mais garde à l'esprit que certains risques demeurent, y compris l'évolution du sentiment en Chine, un ralentissement des dépenses des ménages américains et la faiblesse des consommateurs européens compte tenu de l'environnement macro difficile. Au niveau des valeurs, le courtier britannique continue de préférer Richemont et LVMH et reste prudent sur Kering malgré un intérêt croissant des investisseurs... Il a revalorisé ainsi LVMH ('surpondérer') de 880 à 905 euros, et porté sa cible sur Hermès ('surpondérer') de 1.600 à 1.750 euros, tout en réduisant son objectif sur Kering ('pondération en ligne') de 610 à 595 euros.