LVMH boucle l'acquisition de Tiffany

LVMH boucle l'acquisition de Tiffany









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LVMH a finalisé comme attendu le processus d'acquisition du joaillier américain Tiffany. L'intégration de cette marque américaine iconique, qui rejoint ainsi les 75 Maisons d'exception du Groupe, viendra transformer en profondeur la branche Montres et Joaillerie de LVMH.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, commente : "Je me réjouis d'accueillir Tiffany et ses talentueuses équipes au sein de notre Groupe. Tiffany est une Maison emblématique, une icône de l'Amérique ; c'est une marque qui est synonyme d'amour et dont la célèbre boîte bleue est reconnue dans le monde entier. Je suis convaincu que nous saurons la faire rayonner, avec la détermination et la passion que nous avons su déployer au cours des années pour chacune de nos plus prestigieuses Maisons. Nous avons confiance dans la capacité de Tiffany à accélérer sa croissance, à innover et à demeurer la marque de joaillerie la plus désirable. Je tiens également à remercier Alessandro Bogliolo et son équipe pour leur dévouement à Tiffany et leur travail ces trois dernières années, notamment lors de la période difficile que le monde traverse actuellement".

LVMH a annoncé plusieurs nominations à la direction de Tiffany. Anthony Ledru, précédemment Directeur général adjoint en charge des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton et anciennement Senior Vice President pour l'Amérique du Nord chez Tiffany, est nommé Président-directeur général de Tiffany, à compter de ce jour. Alexandre Arnault, précédemment Président-directeur général de RIMOWA, devient Directeur exécutif, produits et communication de Tiffany, à compter de ce jour. Michael Burke, Président-directeur général de Louis Vuitton, sera Président non exécutif du Conseil d'administration de Tiffany.

Alessandro Bogliolo, l'actuel Président-directeur général de Tiffany, a accepté de rester chez Tiffany afin de faciliter la période de transition, et ce jusqu'au 22 janvier 2021, après quoi il quittera l'entreprise. Reed Krakoff, Directeur artistique, et Daniella Vitale, Directrice générale adjointe produits et marketing, quitteront enfin Tiffany après une courte période de transition, annonce LVMH.