LVMH : Barclays inquiet de la situation en Chine

(Boursier.com) — Troisième journée de repli pour LVMH qui cède 1,1% à 721,8 euros, soit près de 20% plus bas que ses sommets d'avril dernier à 904 euros. Barclays a dégradé le géant du luxe à 'pondération en ligne' avec un objectif abaissé de 932 à 835 euros. Les acteurs du luxe sont confrontées au risque d'une croissance décevante des ventes en Chine qui pèsera davantage sur les cours boursiers, selon la banque britannique.

"Le secteur du luxe a subi un fort déclassement au cours du mois dernier, ce qui, selon nous, reflète la détérioration des indicateurs macroéconomiques en provenance de Chine et le retour progressif à une croissance plus normalisée", indique le broker dans une note. Il existe un risque de déception au second semestre après que les marges de l'entreprise eurent été inférieures aux estimations à la fin de l'année dernière et au premier semestre 2023, ajoute Barclays. "Etant donné que nous considérons LVMH comme un indicateur du secteur, nous avons également réduit notre vision sur l'industrie de 'positive' à 'neutre'".

A noter que si RBC Capital a réduit son objectif sur LVMH de 940 à 890 euros, le courtier a confirmé son avis 'surperformer'. De son côté, CLSA a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' et 970 euros dans le viseur.