LVMH : au sommet !

(Boursier.com) — LVMH évolue sur des niveaux inédits en Bourse avec un titre qui grimpe de 4,1% à 871 euros en début de séance à Paris. Il faut dire que le numéro un mondial du luxe a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre en dévoilant des revenus de 21 MdsE, en hausse de 17% (+17% en organique, contre +8% de consensus). L'activité Mode & Maroquinerie a encore une fois soutenu la tendance avec une croissance interne de 18%.

Morgan Stanley ('surpondérer') a rehaussé ses estimations 2023 pour tenir compte du rythme du premier trimestre et de sa propre vision optimiste concernant la reprise économique en Chine et la résilience du reste du monde, en particulier l'Europe et le Japon. Toutes les divisions ont mieux performé que prévu, mais cela a été particulièrement significatif pour la division clé de Mode & Maroquinerie, souligne la banque. L'objectif de cours est relevé de 880 à 935 euros.

RBC ('surperformer') explique que toutes les divisions ont largement dépassé les attentes, avec une accélération de la dynamique grâce à la forte croissance des branches Mode & Maroquinerie, montres et joaillerie et distribution sélective. "Ces résultats sont susceptibles de relever la" barre "pour le secteur du luxe au 1T23 à notre avis, et nous nous attendons à ce qu'ils soient bien accueillis". Citi ('achat') affirme pour sa part que "LVMH a placé la barre haut en lançant la saison des trimestriels dans le luxe au 1T23".

Bernstein ('surperformer') met aussi en avant la croissance organique supérieure au consensus dans tous les segments, mais les Vins & Spiritueux confirment que LVMH "tire le meilleur parti de la croissance soutenue de la demande européenne et américaine, tout en récoltant les bénéfices d'un rebond rapide et fort des dépenses chinoises".