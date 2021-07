LVMH a conclu un accord définitif avec le créateur et DJ américain Virgil Abloh

(Boursier.com) — Le groupe LVMH annonce avoir conclu un accord définitif avec le créateur et DJ américain Virgil Abloh en vue du rachat de 60% de sa marque de streetwear Off-White. LVMH précise que Virgil Abloh conservera 40% des parts d'Off-White et demeurera directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013.

Les termes financiers de l'accord, qui doit encore être approuvé par les régulateurs, n'ont pas été dévoilés...

La marque Off-White est connue pour ses vêtements de streetwear, comme les sweat à capuche, des produits de plus en plus recherchés par les grandes enseignes du luxe pour attirer les jeunes acheteurs.

Le partenariat entre Abloh et LVMH a débuté en mars 2018 quand le créateur a été nommé directeur artistique Homme pour Louis Vuitton, poste qu'il va conserver pour "développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs, au-delà de celui de la mode", précise le communiqué.

"Nous allons soutenir Virgil et son équipe pour faire croître encore Off-White et nous avons hâte qu'il puisse exprimer avec nous sa sensibilité unique dans d'autres projets qui toucheront l'univers du luxe dans son ensemble", a déclaré Bernard Arnault.

Le créateur américain a déjà collaboré avec Rimowa, une marque du groupe LVMH, sur la création d'une ligne de valises transparentes, et établi des partenariats couronnés de succès avec des marques comme Nike et Ikea. "Depuis près d'une décennie, nous avons construit Off-White comme une marque responsable aux prises avec les préoccupations de notre génération afin de remettre en question le statu quo", explique Virgil Abloh. "LVMH nous apporte la puissance et la dimension nécessaires pour accélérer notre élan et faire de Off-White une véritable marque de luxe aux multiples catégories et produits."