LVMH : 32% de croissance au 1er trimestre

(Boursier.com) — LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a réalisé pour son premier trimestre 2021 des ventes de 13,96 milliards d'euros, en vive hausse de 32% par rapport à la même période de 2020. A périmètre et devises comparables, les ventes ressortent en hausse de 30% en glissement annuel. Le consensus FactSet de revenus pour ce premier trimestre était situé à 12,67 milliards d'euros. Il est donc amplement dépassé.

Le trimestre marque donc un franc retour à la croissance de l'activité, après plusieurs trimestres en baisse au cours d'une année 2020 fortement perturbée par la pandémie. En comparaison avec le premier trimestre 2019, la croissance organique des ventes ressort à 8%.

Toutes les activités contribuent à la performance, à l'exception de la Distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux. L'activité mode et maroquinerie, en particulier réalise un excellent début d'année et atteint des niveaux records de ventes. Les États-Unis et l'Asie sont en forte croissance, tandis que l'Europe reste en recul sous l'effet des fermetures de boutiques dans plusieurs pays et de l'arrêt du tourisme.

L'activité Vins & Spiritueux enregistre une croissance organique de 36% de ses ventes au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 et de 17% par rapport à celle de 2019.

L'activité Mode & Maroquinerie affiche une croissance organique de 52% de ses ventes au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 et de 37% par rapport à celle de 2019.

Dans les Parfums & Cosmétiques, la croissance organique s'établit à 18% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020. Les ventes sont en recul de

4% à devises et périmètres comparables par rapport à la même période de 2019.

Le groupe d'activités Montres & Joaillerie enregistre au premier trimestre 2021 une croissance organique de 35% de ses ventes par rapport à la même période de 2020 et de 1% par rapport à celle de 2019.

Dans la Distribution sélective, les ventes sont en recul de 5% à devises et périmètres comparables au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020 et de 30% par rapport à celui de 2019.

Dans un contexte toujours perturbé, LVMH indique disposer des meilleurs atouts pour s'appuyer en 2021 sur la reprise espérée et retrouver une dynamique de croissance pour l'ensemble de ses métiers. Le groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité des produits et de leur distribution.

"LVMH compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité", conclut le groupe.