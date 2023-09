Luxe : une rentrée mouvementée

(Boursier.com) — Le luxe reste discuté en bourse en cette rentrée 2023 : LVMH perd 1,3% à 733 euros ce mardi, alors que le compartiment a fait les frais des dernières déclarations de Johann Rupert, le président de Richemont la semaine passée... Le propriétaire de Cartier, a estimé que l'inflation "commençait à affecter la demande de luxe en Europe". La hausse persistante des prix incite même les consommateurs européens aisés à réduire leurs achats, selon le milliardaire sud-africain... Le dirigeant, qui s'exprimait dans le cadre de l'assemblée annuelle de l'entreprise suisse à Genève, a précisé avoir "constaté des difficultés". Les ménages européens consacrent un pourcentage plus élevé de leurs revenus aux produits de première nécessité qu'ils ne l'ont fait au cours de la dernière décennie.

La société avait déjà prévenu en juillet que la demande aux États-Unis et en Chine, deux des plus grands marchés de produits de luxe, "commençait à faiblir"... J. Rupert a indiqué s'attendre à ce que les perturbations persistent : "nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'après 10 ans d'excès, nous revenions à la normale dans un an ou deux. Cela va prendre plus de temps".

Parmi les derniers avis de brokers, SBG Securities a profité de ce coup de mou boursier pour repasser à l'achat sur LVMH en visant un cours de 865 euros. Citi venait au contraire de ramener sa cible de 960 à 882 euros, tout en restant malgré tout à l'achat sur le dossier...

Du changement chez Kering

De son côté, Kering recule encore de 1,1% à 462,70 euros, alors que la Maison Alexander McQueen et sa Directrice artistique Sarah Burton ont annoncé contre toute attente la fin de leur collaboration, après deux décennies de travail en commun... Le défilé Printemps-Été 24, qui aura lieu à Paris en septembre, conclura ce partenariat débuté lorsque Sarah Burton est devenue Directrice de la création de la Maison de couture en mai 2010, après avoir travaillé aux côtés de Lee Alexander McQueen pendant plus de 14 ans.

"Depuis son arrivée à la tête de la Maison, Sarah Burton a créé des collections saluées par la critique, s'imposant comme une créatrice reconnue. Au cours de ces 13 années, Sarah Burton a conduit la Maison de couture britannique vers de nouveaux sommets grâce à sa vision et à sa créativité exceptionnelles" a commenté le groupe de luxe.

Une nouvelle organisation créative pour la maison sera annoncée en temps voulu...