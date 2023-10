Luxe : une opportunité ou de nouveaux jours noirs à venir ?

(Boursier.com) — Le secteur du luxe continue à alimenter les débats au lendemain de la forte chute de LVMH dans le sillage de l'annonce d'une certaine normalisation de la demande après une période post-pandémique explosive. Les résultats de LVMH ont en effet confirmé ce que certains redoutaient depuis un certain temps : la demande de sacs à main et de bijoux coûteux est susceptible de ralentir, en particulier dans le contexte actuel d'une économie mondiale fragile et d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

Comme le rappelle 'Bloomberg', Emmanuel Cau, stratège chez Barclays, avertissait avant la saison des résultats que les attentes en matière de bénéfices n'avaient pas encore été révisées à la baisse, ce qui impliquait que toute déception serait sanctionnée. Si l'on se réfère à la baisse du numéro un mondial de l'industrie hier, l'expert avait bien senti les choses. "Nous craignons d'être désormais entrés dans un cycle de dégradations", avec des répercussions négatives de LVMH sur le reste du secteur, affirment les analystes de la banque britannique. " La tendance plus faible en Europe, et la croissance globalement plus modérée, sont également susceptibles d'être ressenties par les pairs".

Si la plupart des analystes restent positifs sur l'industrie, et notamment sur son leader LVMH, compte tenu de niveaux de valorisation nettement plus bas qu'il y a encore quelques mois, la prudence commence néanmoins à dominer. "Le secteur du luxe est résilient mais cela a peut-être été surestimé : il reste une composante cyclique qui ne peut être ignorée", estime ainsi Eric Bleines, responsable actions chez Swiss Life Gestion Privée. Même avec des valorisations absolues qui semblent bon marché, le luxe reste par ailleurs cher : l'indice MSCI Europe Apparel and Luxury se négocie avec une prime de 75% par rapport à l'indice MSCI Europe.

Pour Stifel, la normalisation de la croissance est saine pour le groupe à moyen terme après 2,5 années de croissance bien supérieure à la tendance. Mais le ralentissement de la croissance crée un vent contraire important pour les multiples de valorisation à court terme, les investisseurs n'ayant aucun appétit pour acheter le titre jusqu'à ce qu'ils voient les perspectives de ventes et de révisions des bénéfices redevenir positives. L'ampleur de la baisse du titre depuis juillet semble néanmoins excessive au vu des réductions de bénéfices relativement modestes au cours des deux derniers mois. Les attentes pour 2024 sont tombées à des niveaux qui semblent raisonnables en supposant l'absence de chocs macroéconomiques aux États-Unis et en Chine, ajoute le courtier. Louis Vuitton et Dior ont tendance à gagner des parts de marché dans un environnement externe moins favorable et les bases de comparaison aux US s'améliorent, ce qui devrait faire de LVMH un 'surperformer relatif' au sein de sa couverture sectorielle. A l''achat' sur le dossier, le courtier abaisse sa cible de 850 à 800 euros.